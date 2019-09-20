Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає перевірку одержувачів соціальних виплат.

За законопроет Про верифікацію і моніторинг державних виплат №1231 проголосували 254 народні депутати.

Законопроект передбачає за допомогою автоматичної бази перевірку усіх громадян, які отримують допомогу від держави.

Під перевірку потраплять українці, які отримують:

пенсію, пільги, субсидії, стипендії;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

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Інформація про порушення передаватиметься органу, який проводить виплату. Після цього її знову перевірятимуть і ухвалюватимуть рішення про те, чи дійсно гроші платили незаконно.

Якщо під час перевірки будуть виявлені порушення, то незаконно отримані кошти доведеться повернути в державний бюджет.

Рішення можна буде оскаржити в суді.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії.