Від 2 до 6 тис. В Україні зросли пенсії – для кого

В Україні знову зросли деякі пенсії – і відсьогодні (4 липня) їх починають виплачувати. Передусім, підвищення стосується тих, хто мав великий стаж – у жінок це понад 30 років, у чоловіків – понад 35, однак, отримував від держави копійки. Передусім, це аграрії, медсестри, санітарки, працівники освіти – загалом таких понад 2,5 млн. Нині їхня пенсія складе дві тис. грн. Також зросте і мінімалка – на 67 грн.

Ще дві категорії, які потрапляють під підвищення – інваліди війни та військовослужбовці, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Декому держава доплатить по кілька тисяч гривень. У пенсійному фонді запевняють: такі виплати не одноразові. І грошей у бюджеті на них вистачить.

Стандартної доплати не існує. У когось сума значно менша. Та цього разу пенсії держава підняла передусім, людям, які не відчули на собі переваг від попередньої реформи. Вони важко працювали, переважно, на селі, або ж виконували найбруднішу роботу у тих же лікарнях, та після 30-35 років стажу пенсію мали мізерну.

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У Мінсоцполітики пояснюють: такою була ще радянська система, коли за важку роботу платили копійки. Нині міняють підходи до виплат.

Від сьогодні (4 липня) за наполяганням прем’єра Володимира Гройсмана, цій категорії пенсію підвищать до двох тисяч гривень. На дев’ять % більше дадуть тим, хто живе на мінімальну пенсію. Вона тепер – 1564 грн. Найбільше ж підвищення відчують строковики, яких 86-го забрали гасити пожежу на ЧАЕС – їм додадуть кілька тисяч. Від двух і майже до шести тис. отримають інваліди війни.

У пенсійному фонді кажуть: якесь підвищення було запланованим, адже українці почали більше платити податків, а при нарахуванні враховують коефіцієнт зростання середньої зарплати та інфляції. Також частково допомогли євробляхери.

Загалом, таке підвищення обійдеться державі у понад чотири млрд. грн на місяць і торкнеться понад 9 млн українців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що з 1 липня в Україні зростуть пенсії.

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