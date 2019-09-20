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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримає на дороги від банків Європи кредит у €900 млн

ЄБРР та ЄІБ відкриють для України кредитну лінію обсягом €900 млн на розвиток автодорожньої галузі.

Ремонт доріг

Виконувач обов’язки глави Укравтодору Славомир Новак заявив про успішні переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо надання Україні кредиту.

– Буде відкрита нова кредитна лінія для України в обсязі €900, – сказав він.

Новак зазначив, що переговори були дуже складними, але довіра до українских управлінців дозволила добитися позитивного рішення.

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За його словами, в рамках цієї нової кредитної лінії Укравтодор буде також пропонувати фінансувати систему Weight-in-Motion на наступному етапі.

Два перші комплекси WIM для зважування авто в русі працюють в Україні в тестовому режимі.

Як відомо, шість пунктів зважування фур з’являться на під’їзних автошляхах до Києва у жовтні.

До речі, проектом бюджету на 2020 рік на дороги України передбачені рекордні 74,4 млрд грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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