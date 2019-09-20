Валерія Гонтарева заявила, що вона не буде повертатися в Україну, тому що у неї там більше нічого немає.
Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що не буде повертатися в Україну.
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– Я не буду перетинати кордон України. У мене там немає вже ні будинку, нічого. Вони, напевно, спеціально це зробили, щоб випалити мене напалмом з країни, – сказала вона.
Нагадаємо, 17 вересня у Київській області спалили будинок Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан.
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