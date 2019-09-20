Закон про ринок землі в Україні: що передбачає та які обмеження існують

Ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Міністертсво розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило для обговорення законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, закон набирає чинності з 1 жовтня 2020 року, крім пункту 2 про обмеження, який набирає чинності з дня опублікування цього закону.

Глава уряду Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін готовий до обговорення участі нерезидентів в українських компаніях, які купуватимуть землю.

Також він анонсував зміну керівництва Державного земельного кадастру.

Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що у 2020 році ставка за кредитами для фермерів, які хочуть купити або розширити землеволодіння, буде нижче 5% .

Що передбачає проект закону про ринок землі, чому необхідне його відкриття, а також про обмеження і зобов’язання, які пропонуються – читайте в матеріалі.