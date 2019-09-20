Чому Україні необхідний ринок землі
У власників земельних ділянок на сьогодні знаходиться 30,7 млн га сільськогосподарських угідь (74 % від площі цих угідь по Україні), зокрема 27,1 млн га ріллі (83,5 % від площі ріллі по Україні).
Відсутність вільного обігу земель має негативні наслідки:
- тіньове використання земель;
- корупція у земельній сфері;
- відсутність конкуренції та заниження ціни орендної плати за землю;
- недоотримання надходжень в місцеві бюджети;
- відсутність іпотечного кредитування під заставу земель.
Земельний мораторій обмежує конституційне право власності на землю. Продовження його дії може стати підставою для констатації Європейським судом з прав людини порушення права на вільне володіння майном, гарантованого статею 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Крім того, раніше двоє громадян України вже зверталися до Європейського суду через порушення їхніх прав. Суд виніс рішення про вжиття урядом України у розумні строки необхідних законодавчих заходів щодо скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення чи істотного зменшення його негативного впливу на правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель.
Хто зможе купувати землю
Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
- громадяни України;
- юридичні особи України;
- територіальні громади;
- держава.
Крім того:
- забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;
- забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.
Хто не зможе купувати землю
Купувати землю в Україні не зможуть іноземці та іноземні компанії.
Але є виняток!
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Які обмеження плануються
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб:
- в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області;
- не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.
Які зобов’язання плануються
Відповідно до законопроекту:
- встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;
- передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав.