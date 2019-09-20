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Факти / Україна
Закон про ринок землі в Україні: що передбачає та які обмеження існують

Ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Міністертсво розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило для обговорення законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, закон набирає чинності з 1 жовтня 2020 року, крім пункту 2 про обмеження, який набирає чинності з дня опублікування цього закону.

Глава уряду Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін готовий до обговорення участі нерезидентів в українських компаніях, які купуватимуть землю.

Також він анонсував зміну керівництва Державного земельного кадастру.

Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що у 2020 році ставка за кредитами для фермерів, які хочуть купити або розширити землеволодіння, буде нижче 5% .

Що передбачає проект закону про ринок землі, чому необхідне його відкриття, а також про обмеження і зобов’язання, які пропонуються – читайте в матеріалі.

Чому Україні необхідний ринок землі

У власників земельних ділянок на сьогодні знаходиться 30,7 млн га сільськогосподарських угідь (74 % від площі цих угідь по Україні), зокрема 27,1 млн га ріллі (83,5 % від площі ріллі по Україні).

Відсутність вільного обігу земель має негативні наслідки:

  • тіньове використання земель;
  • корупція у земельній сфері;
  • відсутність конкуренції та заниження ціни орендної плати за землю;
  • недоотримання надходжень в місцеві бюджети;
  • відсутність іпотечного кредитування під заставу земель.

Земельний мораторій обмежує конституційне право власності на землю. Продовження його дії може стати підставою для констатації Європейським судом з прав людини порушення права на вільне володіння майном, гарантованого статею 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, раніше двоє громадян України вже зверталися до Європейського суду через порушення їхніх прав. Суд виніс рішення про вжиття урядом України у розумні строки необхідних законодавчих заходів щодо скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення чи істотного зменшення його негативного впливу на правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель.

Хто зможе купувати землю

Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

  • громадяни України;
  • юридичні особи України;
  • територіальні громади;
  • держава.

Крім того:

  1. забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;
  2. забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.

Хто не зможе купувати землю

Купувати землю в Україні не зможуть іноземці та іноземні компанії.

Але є виняток! 

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.

Які обмеження плануються

Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб:

  • в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області;
  • не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Які зобов’язання плануються

Відповідно до законопроекту:

  • встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;
  • передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав.
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