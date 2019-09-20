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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 20 вересня (ОНЛАЙН)

20 вересня Верховна Рада проведе два пленарних засідання, на яких розгляне низку важливих питань.

Засідання Верховної Ради 20 вересня (ОНЛАЙН)

20 вересня відбудеться ранкове і вечірнє пленарні засідання Верховної Ради, під час яких народним депутатам мають представити бюджет України на 2020 рік.

Розповідатиме про нього міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Крім того, народні депутати розглянуть кілька проектів законів у другому читанні.

Серед них є законопроекти про перезавантаження НАЗК і повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення.

Дивіться онлайн прямий ефір засідання Верховної Ради 20 вересня 2019

До слова, 18 вересня народні депутати затвердили календарний план осінньої сесії.

Відео: RadaTVchannel

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