20 вересня Верховна Рада проведе два пленарних засідання, на яких розгляне низку важливих питань.

20 вересня відбудеться ранкове і вечірнє пленарні засідання Верховної Ради, під час яких народним депутатам мають представити бюджет України на 2020 рік.

Розповідатиме про нього міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Крім того, народні депутати розглянуть кілька проектів законів у другому читанні.

Серед них є законопроекти про перезавантаження НАЗК і повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення.

Дивіться онлайн прямий ефір засідання Верховної Ради 20 вересня 2019

До слова, 18 вересня народні депутати затвердили календарний план осінньої сесії.

Відео: RadaTVchannel