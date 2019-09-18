Верховна Рада ІХ скликання затвердила календарний план другої сесії.

Верховна Рада затвердила календарний план осінньої сесії, проголосувавши за проект постанови №1087.

– Цим проектом пропонується розпочати другу сесію IX скликання 3-го вересня і завершити її роботу 24 січня 2020 року, – заявив представник комітету парламенту з питань регламенту Сергій Кальченко.

Читайте: Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

У календарі передбачено 10 пленарних тижнів, 6 тижнів роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях, 5 тижнів – для роботи з виборцями, а також 8 годин запитань до уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що законопроект про зняття депутатської недоторканностіпідтримали 363 народних депутати.