Володимир Зеленський чекає від уряду дій, які прискорять економічний розвиток країни.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Указом глава держави доручив уряду внести на розгляд Ради законопроекти: про обіг земель сільськогосподарського призначення; про легалізацію грального бізнесу в Україні; про внесення змін до деяких законів щодо впорядкування видобутку бурштину в Україні; про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів Держфонду регіонального розвитку.

Також Кабмін повинен вжити заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості, зокрема, шляхом виведення з тіні доходів і відносин у сфері зайнятості населення.

Крім того, Зеленський рекомендував Національному банку України розробити механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок комерційних банків.

Крім цього, до 1 січня 2020 року уряд має внести в Раду законопроекти: про принципи адміністративно-територіального устрою України; про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори; про внесення змін до закону Про основи державної регіональної політики щодо підвищення потужностей агентств регіонального розвитку; про внесення змін до закону Про стимулювання розвитку регіонів щодо посилення конкурентоспроможності регіонів; про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оновлення законодавства про працю.

Читайте: Відстрочка штрафів за нерозмитнені євробляхи – Зеленський підписав закон

Кабінету міністрів України доручено передбачити під час доопрацювання проекту закону про держбюджет на 2020 рік відповідно до обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Держфонду регіонального розвитку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні.