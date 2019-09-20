Володимир Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом повідомив про реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та боротьбу з корупцією в Україні.

За словами глави держави, для цього Верховна Рада IХ скликання вже ухвалила низку законів.

Зеленський заявив про повну підтримку незалежності Національного банку.

Також президент і представники МВФ торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.

Читайте: МВФ надасть Україні $5 млрд за новою програмою – Bloomberg

На зустрічі були присутні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як відомо, Місія МВФ прибула до України, де працюватиме до 24 вересня.