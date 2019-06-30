Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.

30 червня СММ ОБСЄ отримала повідомлення від незаконних збройних формувань “ЛНР” про завершення розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Днем раніше ОБСЄ отримала підтвердження від української сторони про завершення розведення сил на узгодженій ділянці.

Читайте: Кучма відвідав Станицю Луганську під час розведення сил

– На даний момент на ділянці розведення спостерігається спокійна і стабільна обстановка, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.

Джерело: ОБСЄ