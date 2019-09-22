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Факти / Україна

Сенцов долучився до акції підтримки українських політв’язнів

У Львові відбулася акція на підтримку українських політв’язнів, в якій взяв участь режисер Олег Сенцов.

Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов долучився до акції на підтримку бранців Кремля, яка відбулася у Львові в межах 26-го Форуму видавців.

– Мені дуже приємно перебувати у Львові. Дякую львів’янам за підтримку. Завдяки вашій праці, ми на волі. В мене багато справ, але найголовніша — боротьба за інших полонених, які перебувають за ґратами, – сказав Сенцов.

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Також до марафону на підтримку політв’язнів долучилися:

  • Ольга Герасим’юк;
  • Мирослав Маринович;
  • Андрій Курков;
  • Олександра Матвійчук;
  • Галина Крук.

Учасники акції зачитували листи політв’язнів і їхніх родичів.

До слова, український режисер Олег Сенцов заявив, що давав свідчення для Гаазького трибуналу.

Джерело: Громадське

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