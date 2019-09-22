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Факти / Україна

Склад ЗСУ не скорочуватимуть – Загороднюк

Під час реформування української армії не планують скорочувати її чисельність.

Склад ЗСУ не скорочуватимуть – Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що реформа ЗСУ спрямована на нарощування військових частин і перерозподіл ресурсів.

В її рамках не планується скорочення чисельності армії України.

– Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. В першу чергу на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, – сказав Загороднюк.

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За його словами, одне із завдань уряду – структурування військових частин, що існують.

Планується чіткий розподіл бригад згідно з планом оборони України.

До слова, до кінця 2019 року розділять повноваження Генштабу ЗСУ та Міністерства оборони.

Джерело: Радіо Свобода

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