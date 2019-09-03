До кінця 2019 року Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ поділять повноваження.

Перший заступник начальника Генштабу, генерал-полковник Ігор Колесник розповів, що до кінця року також будуть розділені посади головнокомандувача та начальника Генерального штабу.

За його словами, головнокомандувач буде командувати ЗСУ, а органом, який забезпечуватиме його роботу – Генеральний штаб.

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При цьому трансформація військового управління завершиться до кінця 2020 року.

– До цього часу ми перейдемо на нову систему управління та підберемо новий професійний особовий склад в оновлені структури, – зазначив Колесник.

Він пояснив суть реформи – чіткий поділ повноважень між органами військового управління, які займаються розвитком, підготовкою і забезпеченням ЗСУ, і тими, які здійснюють застосування військ.

– Оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб – реалізовувати її, – підсумував генерал-полковник.

Нагадаємо, у травні 2019 року Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака.

Джерело: Армія.Inform