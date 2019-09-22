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Факти / Україна

Загороднюк: План захисту України представлять у 2020 році

У 2020 році Міністерство оборони представить план захисту України, розробку якого доручив президент Володимир Зеленський.

Військовий

Міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що перші напрацювання плану захисту України напрацюють у 2019 році.

Його повну версію планують представити у 2020 році.

– Цього року наше головне завдання – це зробити оборонний огляд і взагалі аналіз безпекового контексту, – сказав Загороднюк.

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За його словами, зазначений документ періодично переглядатимуть, оскільки ситуація залишається динамічною.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що після повернення Україні її підприємств економічну блокаду Донбасу можуть зняти.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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