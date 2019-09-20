Скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що зняти економічну блокаду з Донбасу можна тільки за умови повернення Україні її підприємств.

Другою умовою є відповідне рішення РНБО.

– Ми відновимо виплату пенсій. Ми відновили оплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки, тому що зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО, – сказав він.

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За словами міністра, блокада не скасовується, але повернення підприємств є умовою її скасування.

– Але є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда? Ну і інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими і т. д. – все це елементи плану Зеленського, який зараз формується, – сказав він.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що формулу Штайнмаєра планується письмово узгодити на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі до зустрічі лідерів нормандської четвірки.