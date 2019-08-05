Британська делегація ініціює перегляд повернення Росії в ПАРЄ через придушення мирних протестів і побиття демонстрантів у Москві.

Голова британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл заявив, що Росія порушує Конвенцію про права людини і закликав переглянути її повернення до складу. Заяву дипломата опублікував постійний представник Великої Британії в Раді Європи Крістофер Івон.

Він зазначив, що реакція Росії на мирні демонстрації показує, чому більшість членів делегації парламенту Великої Британії були проти відновлення прав російської делегації.

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За його словами, Росія не має наміру виконувати свої зобов’язання і підкорятися стандартам ПАРЄ.

Гейл закликав Комітет міністрів розглянути питання повернення РФ до складу ПАРЄ у вересні.

– Картини, які ми спостерігали в Москві, є неприпустимими і нечуваними,– написав він.

Раніше у Москві пройшов мітинг за вільні вибори в Мосміськдуму. Всього під час акції було затримано більше тисячі осіб. Поліція затримувала і била кийками демонстрантів і просто людей, що проходили повз.