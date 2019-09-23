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Факти / Україна / Політика

Іноземці на українському ринку землі: Милованов пояснив деталі

Міністр економіки Тимофій Милованов розповів, чи буде можливість у іноземців купити землю після зняття мораторію.

Милованов

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пояснив, що згідно нового законодавства тільки українські юридичні та фізичні особи зможуть купити землю. Про це він заявив під час ефіру Свободи слова на ICTV.

Втім, власником української юридичної особи може бути іноземець. За словами міністра, таких компаній зараз нараховують близько 1000-1300, а оброблюють вони близько 5% землі.

– Це люди, які створили робочі місця, внесли інвестиції, вони працюють. Ми їх виженемо? Це не правильно. Якщо їм дозволимо, як пропонують наші опоненти, а іншим – ні, то це дискримінація. Тоді вони будуть посередниками – вони собі будуть купувати землю, щоб продати іншим.

Він також наголосив, що досвід Східної Європи показує, що іноземці не поспішають заходити у нові країни, а якщо і заходять – то це маленький відсоток.

– Вони ще нам не довіряють. Вони можуть зайти в інші країни, де є інфраструктура, суди, дороги, тощо. Нам свою країну розбудовувати самим, – зазначив він.

До речі, Факти ICTV писали, що передбачає закон про ринок землі.

Джерело: Свобода слова

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