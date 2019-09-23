Максим Бахматов став радником мера Києва Віталія Кличка.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиці потрібен кризовий менеджер і представив свого нового радника Максима Бахматова.

За його словами, раднику доведеться боротися з новими викликами в Києві.

В майбутньому Бахматова призначать заступником мера Києва, в його обов’язки входитиме вирішення питань містобудування, антикорупційної політики, інвестиційної діяльності.

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Новий радник мера столиці заявив, що засновуватиме свою діяльність на досвіді у приватному секторі.

Його робота почнеться з аудиту напрямків, які йому довірили.

До слова, Віталій Кличко планує висунути свою кандидатуру на наступних виборах мера Києва.

Фото: КМДА