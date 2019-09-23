У березні 2020 року внаслідок індексації пенсії в Україні підвищаться на 12-13%.

Підвищення пенсій у березні 2020 на 12-13% прогнозує народний депутат, голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

У кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві вона заявила, що пенсії збільшать за рахунок зростання прожиткового мінімуму.

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За її словами, Рада дала установку Кабміну подолати різницю між сьогоднішнім прожитковим мінімумом і тим, який влада повинна забезпечити пенсіонерам відповідно до норм Конституції.

Нагадаємо, згідно з проектом бюджету 2020, збільшення мінімальної пенсії планується тричі – у січні, липні та грудні – до 1 769 грн.