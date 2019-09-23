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Факти / Україна

Пристайко пояснив ключове питання у формулі Штайнмаєра

У формулі Штайнмаєра є лише співвідношення між проведенням виборів на Донбасі й тимчасовим застосуванням закону про особливий статус.

вадим пристайко

У так званій формулі Штайнмаєра йдеться лише про те, що в день проведення виборів на Донбасі закон про особливий статус буде застосований у тимчасовому порядку, а після сигналу ОБСЄ про законність волевиявлення статус набуде постійного характеру.

Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко.

За його словами, у тексті документа немає більше жодних слів, що стосуються умов виборів чи інших питань, як-то доступу України до кордону тощо.

ЧитайтеОсобливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

– День проведення локальних виборів — ми не кажемо, які вибори, не кажемо, які умови, чи виведення збройних формувань — це окремі питання, які будуть обов’язково вирішені до моменту виборів.

Пристайко також підкреслив, що у формулі Штайнмаєра немає жодного слова про амністію.

Джерело: Громадське

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