В останні дні формула Штайнмаєра у всіх на вустах. У чому її суть та чому вона така важлива для врегулювання ситуації на Донбасі – у матеріалі Фактів ICTV.

Формулу Штайнмаєра в українському МЗС називають основою для майбутніх переговорів нормандської четвірки, а у ЗМІ активно обговорюються її умови.

Що треба знати про документ, який пропонує врегулювання конфлікту на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

Що таке формула Штайнмаєра

Це варіант реалізації Мінських угод, запропонований у 2016 році тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Вона означає надання Донбасу особливого статусу після проведення чесних, демократичних виборів за стандартами ОБСЄ.

Якщо ОБСЄ підтвердить, що вибори відповідали міжнародним стандартам, набуває чинності законодавство про спеціальний статус Донбасу.

Головні пункти формули Штайнмаєра:

припинення вогню;

розведення військ на Донбасі;

ухвалення Верховною Радою закону про особливий порядок проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях;

далі – місцеві вибори під егідою ОБСЄ;

якщо ОБСЄ підтверджує демократичність виборів, особливий статус у ОРДЛО тимчасово набуває чинності;

остаточно він закріплюється після внесення змін до Конституції;

якщо всі попередні пункти виконані – РФ виводить свої війська з цих територій, а Київ отримує контроль на російсько-українському кордоні на Донбасі.

Що хоче Україна

Глава МЗС Вадим Пристайко 18 вересня заявив, що Україна готова взяти за основу формулу Штайнмаєра, але після виконання кількох умов:

виведення російських військ з окупованого Донбасу;

встановлення контролю на українсько-російському кордоні на Донбасі;

роззброєння бойовиків “ЛДНР”.

За його словами, тільки після цього можливе проведення місцевих виборів.

Зауваження! Спочатку формула Штайнмаєра передбачала проведення виборів на окупованих територіях під егідою ОБСЄ після розведення сил, а не виведення російських військових.

Окрім того, формула Штайнмайера стане основою для майбутніх переговорів нормандської четвірки.

Пристайко сказав, що зустріч відбудеться, коли будуть виконані дві умови:

Всі сторони повинні письмово підтвердити згоду на те, що закон про особливий статус тимчасово набуває чинності в момент проведення місцевих виборів на Донбасі, а остаточно – коли ОБСЄ підтвердять, що ці вибори пройшли чесно та прозоро. Буде проведено остаточне розведення сил та засобів у Станиці Луганській, Золотому та Петровському.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для проведення місцевих виборів на Донбасі Росія повинна вивести з українських територій свої війська.