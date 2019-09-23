Звільнений український режисер Олег Сенцов заради визволення українських політв’язнів готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Олег Сенцов під час одного з ефірів повідомив, що є речі, які тобі подобаються, а є ті, які тобі потрібно робити.

Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина – сказав Сенцов.

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Режисер також додав, що він не публічна особа, тому всі виступи, інтерв’ю – це не для нього. Хоча він не боїться спілкування з журналістами.

За словами Олега Сенцова, його участь у різних заходах буде спрямована на те, щоб нагадувати про те, що у російських тюрмах ще залишаються українські політв’язні і про агресію Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов долучився до акції підтримки українських політв’язнів.