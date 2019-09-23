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Факти / Україна

Сенцов готовий потиснути руку Путіну заради звільнення політв’язнів

Звільнений український режисер Олег Сенцов заради визволення українських політв’язнів готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Сенцов готовий потиснути руку Путіну заради звільнення політв’язнів

Олег Сенцов під час одного з ефірів повідомив, що є речі, які тобі подобаються, а є ті, які тобі потрібно робити.

Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина – сказав Сенцов.

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Режисер також додав, що він не публічна особа, тому всі виступи, інтерв’ю – це не для нього. Хоча він не боїться спілкування з журналістами.

За словами Олега Сенцова, його участь у різних заходах буде спрямована на те, щоб нагадувати про те, що у російських тюрмах ще залишаються українські політв’язні і про агресію Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов долучився до акції підтримки українських політв’язнів.

Джерело: Радіо Свобода

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