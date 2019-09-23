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Факти / Україна / Суспільство

Уряд готує кілька фінансових інструментів для купівлі землі – Милованов

Закон про ринок землі передбачатиме кілька фінансових інструментів, які дозволятимуть українцям придбати землю.

Уряд готує кілька фінансових інструментів для купівлі землі – Милованов

Одним із фінансових інструментів купівлі землі є компенсація відсоткової ставки.

Це означає, що людина може взяти під низьку відсоткову ставку, наприклад, 5% кредит, щоб купити землю за ці гроші або використати кошти для розвитку бізнесу на землі, – сказав під час ефіру Свободи слова на ICTV міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Читайте: Закон про ринок землі в Україні: що передбачає та які обмеження існують

Він також додав, що будуть інші інструменти. Так, передбачається певна кількість землі з фіксованою низькою ціною, яку зможуть викупити ті, хто працює на землі.

Крім того, буде можливість першочергового викупу для того, хто має право оренди.

Будуть інструменти, де можна подавати свій бізнес-план. Тоді можна буде отримати або знижку на землю, або відстрочку погашення частини вартості землі, – додав Тимофій Милованов.

До слова, раніше Мінекономіки опублікувало законопроект про ринок землі.

Джерело: Свобода слова

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