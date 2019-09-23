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В Одесі 23 вересня – день жалоби за загиблими у масштабній ДТП

В Одеській області у зв’язку із загибеллю дев’яти осіб внаслідок зіткнення маршрутки з бензовозом понеділок, 23 вересня, оголошено днем жалоби.

ДТП в Одеській області

Влада Одеської облдержадміністрації видала розпорядження про оголошення 23 вересня днем жалоби через загибель дев’яти осіб у масштабній ДТП 21 вересня.

Читайте: ДТП в Одеській області: з’явився список загиблих і постраждалих

У понеділок на всіх держустановах області приспущені прапори України, організаціям рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, 21 вересня на Овідіопольській дорозі о 14.11 зіткнулися маршрутне таксі Mercedes Sprinter №52 Одеса-Велика Долина та автоцистерна. Внаслідок ДТП в Одеській області загинули дев’ятеро людей.

Джерело: Одеська ОДА

Фото: ДСНС

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