В Одеській області у зв’язку із загибеллю дев’яти осіб внаслідок зіткнення маршрутки з бензовозом понеділок, 23 вересня, оголошено днем жалоби.
Влада Одеської облдержадміністрації видала розпорядження про оголошення 23 вересня днем жалоби через загибель дев’яти осіб у масштабній ДТП 21 вересня.
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У понеділок на всіх держустановах області приспущені прапори України, організаціям рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Нагадаємо, 21 вересня на Овідіопольській дорозі о 14.11 зіткнулися маршрутне таксі Mercedes Sprinter №52 Одеса-Велика Долина та автоцистерна. Внаслідок ДТП в Одеській області загинули дев’ятеро людей.
Джерело: Одеська ОДА
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