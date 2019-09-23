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Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у ДТП на Одещині і Житомирщині.

Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині

Президент вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи.

Володимир Зеленський також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків.

Читайте: В Одесі 23 вересня – день жалоби за загиблими у масштабній ДТП

Нагадаємо, в Україні за вихідні три ДТП забрали 23 життя. Зокрема, під час аварії на Житомирщині та Одещині загинуло по дев’ятеро людей.

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