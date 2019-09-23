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В Україні за вихідні три ДТП забрали 23 життя

В Україні за вихідні сталося три ДТП, які забрали життя 23 людей.

В Україні за вихідні три ДТП забрали 23 життя

За останні два дні в Україні сталося три трагічних ДТП. Загинуло 23 людини.

Перша ДТП сталася 21 вересня між селами Нова Долина і Прилиманське в Одеській області. Там зіткнулися маршрутне таксі і фура. У результаті загинуло дев’ять осіб, ще кілька госпіталізовано.

22 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі. Загинули дев’ять осіб.

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22 вересня неподалік села Новосілка у Хмельницькій області сталася аварія за участю легкового автомобіля. Водій не впорався з керуванням і врізався у стовп, у результаті чого перекинувся. В аварії загинуло четверо молодих людей.

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До речі, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.

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