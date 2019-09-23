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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про імпічмент

Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про імпічмент президента.

Зеленський

Закон про імпічмент президента 23 вересня підписав Володимир Зеленський.

Законопроект №1012, ініціатором якого є чинний глава держави, 10 вересня підтримали 245 нардепів.

Читайте: Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

Згідно з документом, Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту лише у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура ініціюється конституційною більшістю.

Раніше Факти ICTV розповідали, що таке імпічмент та яка в нього процедура.

Фото: Офіс Президента

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