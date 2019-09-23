Лідери країн нормандського формату можуть провести переговори у середині жовтня, проте іще узгоджуються певні питання.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що для проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату потрібна така дата, яка влаштує всіх.

Він вважає, що найбільш реально провести переговори в зазначеному форматі у середині жовтня і додав, що президент Франції Еммануель Макрон запрошує на зустріч в Парижі.

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За його словами, наразі не узгоджений текст для зустрічі в нормандському форматі.

– Я думаю, що найближчим часом або у форматі відеоконференції, або вони ще раз зберуться в Мінську, цей текст все ж узгодять, – сказав Пристайко.

Глава МЗС додав, що зараз готується документ, який би могли підписати лідери країн нормандського формату під час зустрічі.

До слова, Вадим Пристайко заявив, що формулу Штайнмаєра повинні письмово погодити до зустрічі нормандської четвірки.