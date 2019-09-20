Формулу Штайнмаєра планується письмово узгодити на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі до зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що формулу Штайнмаєра необхідно письмово узгодити на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі, бо це ключова умова зустрічі лідерів нормандської четвірки.

– Так, це одна з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга умова – ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить на кшталт “напрацювання чітких формулювань для заяви лідерів”, – заявив Пристайко.

Він додав, що 18 вересня ТКГ письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу через технічні непорозуміння.

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– А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть напрацьовані пізніше, – зазначив Пристайко.

Міністр додав, що в текст угоди можуть бути внесені зміни. Пристайко також підкреслив, що Україна погодилася на чітко виписані формулювання, які обговорювали радники.

– У вересні 2019 року радники нормандської четвірки погодити не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання. У ньому також йдеться про те, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам, – пояснив очільник МЗС.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кремлі висловили незадоволеність засіданням ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.