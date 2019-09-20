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Факти / Україна

Формулу Штайнмаєра узгодять письмово перед зустріччю нормандської четвірки

Формулу Штайнмаєра планується письмово узгодити на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі до зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Формулу Штайнмаєра узгодять письмово перед зустріччю нормандської четвірки

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що формулу Штайнмаєра необхідно письмово узгодити на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі, бо це ключова умова зустрічі лідерів нормандської четвірки.

– Так, це одна з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга умова – ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить на кшталт “напрацювання чітких формулювань для заяви лідерів”, – заявив Пристайко.

Він додав, що 18 вересня ТКГ письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу через технічні непорозуміння.

Читайте: Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

– А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть напрацьовані пізніше, – зазначив Пристайко.

Міністр додав, що в текст угоди можуть бути внесені зміни. Пристайко також підкреслив, що Україна погодилася на чітко виписані формулювання, які обговорювали радники.

– У вересні 2019 року радники нормандської четвірки погодити не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

У ньому також йдеться про те, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам, – пояснив очільник МЗС.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кремлі висловили незадоволеність засіданням ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

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