Перша леді Олена Зеленська обрала для першої поїздки у США костюм від українського дизайнера.

Перша леді вже не перший раз виходить у світ в образах від українського дизайнера Юлії Богдан. Цього разу вона не зрадила традиціям і з’явилася в костюмі Six Brand.

Про це свідчить фотографія Олени та Володимира Зеленського на трапі літака у США.

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На першій леді діловий костюм кольору карамелі, на шиї красується шовкова хустка. Довершила образ Зеленська тонким ременем і чорним боді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram arrived. Публикация от SIX. (@sixbrandweb) 23 Сен 2019 в 11:44 PDT

Нагадаємо, що 24 вересня Володимир Зеленський прилетів з візитом для участі в Генасамблеї ООН. Там він вперше повинен зустрітися з головою США Дональдом Трампом.