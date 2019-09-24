Перша леді Олена Зеленська обрала для першої поїздки у США костюм від українського дизайнера.
Перша леді вже не перший раз виходить у світ в образах від українського дизайнера Юлії Богдан. Цього разу вона не зрадила традиціям і з’явилася в костюмі Six Brand.
Про це свідчить фотографія Олени та Володимира Зеленського на трапі літака у США.
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На першій леді діловий костюм кольору карамелі, на шиї красується шовкова хустка. Довершила образ Зеленська тонким ременем і чорним боді.
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arrived.
Публикация от SIX. (@sixbrandweb)
Нагадаємо, що 24 вересня Володимир Зеленський прилетів з візитом для участі в Генасамблеї ООН. Там він вперше повинен зустрітися з головою США Дональдом Трампом.
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