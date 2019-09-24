PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленська приїхала в США у костюмі від українського дизайнера

Перша леді Олена Зеленська обрала для першої поїздки у США костюм від українського дизайнера.

Зеленська приїхала в США у костюмі від українського дизайнера

Перша леді вже не перший раз виходить у світ в образах від українського дизайнера Юлії Богдан. Цього разу вона не зрадила традиціям і з’явилася в костюмі Six Brand.

Про це свідчить фотографія Олени та Володимира Зеленського на трапі літака у США.

Читайте: Олена Зеленська розкрила план дій у статусі першої леді

На першій леді діловий костюм кольору карамелі, на шиї красується шовкова хустка. Довершила образ Зеленська тонким ременем і чорним боді.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

arrived.

Публикация от SIX. (@sixbrandweb)

Нагадаємо, що 24 вересня Володимир Зеленський прилетів з візитом для участі в Генасамблеї ООН. Там він вперше повинен зустрітися з головою США Дональдом Трампом.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Польща до кінця року може отримати безвіз зі США
Польща до кінця року може отримати безвіз зі США
Андре Эмметт
В Далласі застрелили екс-баскетболіста НБА
Зеленський ветував закон, який робить можливим імпічмент
Зеленський ветував закон, який робить можливим імпічмент
Володимир Зеленський
Предметна і потужна зустріч – Зеленський про майбутні переговори з Трампом
Військовий США
У США заарештували військового, який хотів воювати в Україні
Трамп затримав військову допомогу перед дзвінком Зеленському – Washington Post
Трамп затримав військову допомогу перед дзвінком Зеленському – Washington Post
Ми підтримуємо Україну і хочемо чесності – Трамп
Ми підтримуємо Україну і хочемо чесності – Трамп
Повернення Криму та Донбасу: Зеленський виступив перед діаспорою в США
Повернення Криму та Донбасу: Зеленський виступив перед діаспорою в США
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка