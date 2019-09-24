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Австрія запускає потяг до Перемишля з пересадкою в Одесу і Львів

Федеральні залізниці Австрії планують запуск поїзда Eurocity 104 сполученням Грац (Австрія) – Перемишль (Польща) та поїзди в зворотному напрямку – Eurocity 105.

Австрія запускає потяг до Перемишля з пересадкою в Одесу і Львів

Перші рейси за вказаним маршрутом будуть 15 грудня. Потяги складатимуться з вагонів першого і другого класу.

У Богумін в напрямку Граца до поїзда причіплятимуться додаткові чеські вагони.

З Граца поїзд виїжджатиме о 05.28 і прибуватиме на головний ж/д вокзал Відня – о 08.10, до Острави – 11.02, до Кракова – о 15.00, в Перемишль – 17.56.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10.14, в 16.58 буде у Відні, а в 22.33 – в Граці.

Читайте: Укрзалізниця хоче повернути потяг Київ-Берлін у 2020 році

У Перемишлі буде можливою пересадка на потяг до Львова і Одеси.

Поїзд №36 Одеса-Перемишль прибуває до польського міста о 09.50, тобто за 25 хв до відправлення поїзда Перемишль-Грац.

А у зворотному напрямку з Перемишля потяг до Одеси через Львів рушає о 18.39, тобто через 42 хв після прибуття поїзда Грац-Перемишль.

А от поїзди Інтерсіті+ з Києва прибувають пізніше від відправлення поїзда Перемишль-Грац і вирушають завчасно до прибуття поїзда Грац-Перемишль.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує облаштувати вокзали розетками з USB-портами.

Джерело: ЦТС

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