На Центральному залізничному вокзалі у Києві депутатську кімнату переобладнають у залу очікування для військовослужбовців. Там вже тривають останні підготовчі роботи.

За словами голови Укрзалізниці Євгена Кравцова, таким чином у правлінні намагаються змінити концепцію волонтерських пунктів для українських захисників.

Залу облаштовують всім необхідним для комфортного перебування. Тут з’являться дивани, телевізори, пральна машина, WI-FI та камери схову.

Планують також зробити бібліотеку.







Депутатську кімнату на вокзалі в Києві облаштують для військових / 2 фотографии

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Євген Кравцов повідомив, що пункт запрацює вже з наступного тижня.

Згодом планують переобладнати депутатські зали у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на вокзалах з’являться розетки з USB-портами.