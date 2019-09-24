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Факти / Україна / Суспільство

Депутатську кімнату на вокзалі в Києві облаштують для військових

На Центральному залізничному вокзалі у Києві депутатську кімнату переобладнають у залу очікування для військовослужбовців. Там вже тривають останні підготовчі роботи.

Депутатську кімнату на вокзалі в Києві облаштують для військових

За словами голови Укрзалізниці Євгена Кравцова, таким чином у правлінні намагаються змінити концепцію волонтерських пунктів для українських захисників.

Залу облаштовують всім необхідним для комфортного перебування. Тут з’являться дивани, телевізори, пральна машина, WI-FI та камери схову.

Планують також зробити бібліотеку.

Депутатську кімнату на вокзалі в Києві облаштують для військових / 2 фотографии

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Євген Кравцов повідомив, що пункт запрацює вже з наступного тижня.

Згодом планують переобладнати депутатські зали у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на вокзалах з’являться розетки з USB-портами.

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