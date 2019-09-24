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Факти / Україна / Суспільство

До Дня захисника курсуватимуть чотири додаткові потяги – напрямки

З нагоди Дня захисника України і свята Покрови Пресвятої Богородиці, додаткові поїзди курсуватимуть за напрямками Київ-Львів, Київ-Дніпро, Одеса-Дніпро та Львів-Одеса.

Потяг

Поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07.42 та прибуття до Львова о 18.13. Зі Львова поїзд вирушить о 11.54 та прибуде до Києва о 21.47.

Поїзд №237 Київ – Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20.28 та прибуття до Дніпра о 06.12. З Дніпра поїзд вирушить о 10.56 та прибуде до Києва о 20.06.

Читайте: Укрзалізниця хоче прибрати з поїздів легендарний атрибут

Поїзд №242/241 Одеса – Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра – 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23.48 та прибуття до Дніпра о 09.32. Зворотнє відправлення о 22.30 та прибуття до Одеси о 08.10.

Поїзд №168 Львів – Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09.16 та прибуття до Одеси о 20.39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10.18 та прибуватиме до Львова о 21.05.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Укрзалізниця хоче повернути потяг Київ-Берлін у 2020 році.

Джерело: Укрзалізниця

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