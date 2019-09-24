До Верховної Ради внесено законопроект, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність народних депутатів за так зване кнопкодавство.

Нардеп від Слуги народу, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради законопроект №2148 про внесення змін до законодавства щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Згідно з текстом документа, кнопкодавів пропонується карати штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 51 до 85 тис. грн.

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Розслідуванням таких правопорушень займатимуться слідчі Державного бюро розслідувань.

Якщо нардепа зловлять на кнопкодавстві, спікер має доручити лічильній комісії вилучити його карту та провести повторне голосування.

Далі – апарат Ради має підготувати протокол про порушення і разом зі стенограмою та відеозаписом направити до ДБР.

Проект Закону Про Внесення …

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував внести зміни до статті 81 Конституції, щоб позбавляти кнопкодавів мандату.