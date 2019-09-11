Олена Копанчук – мажоритарниця від округу №189 на Хмельниччині. Вона кнопкодавила сьогодні о 13.32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону про будівельні норми.

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До слова, 11 вересня на кнопкодавстві спіймали нардепа-мажоритарника від Слуги народу Сергія Литвиненка.