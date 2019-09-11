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Факти / Україна / Політика

Кнопкодав у Слузі народу: Чесно фіксують третій факт неперсонального голосування

Рух Чесно зафіксував уже третє порушення за цей тижень. Факт неперсонального голосування вчинила депутатка від Слуги народу.

Кнопкодав у Слузі народу: Чесно фіксують третій факт неперсонального голосування

11 вересня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на пленарному засіданні відреагував на факт кнопкодавства позафракційного мажоритарника з Донеччини Олександра Ковальова.

Він назвав дії нардепа неприпустимими, а вже менш ніж за годину після виступу Разумкова депутат від Слуги народу Олена Копанчук проголосувала замість свого однопратійця.

Олена Копанчук – мажоритарниця від округу №189 на Хмельниччині. Вона кнопкодавила сьогодні о 13.32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону про будівельні норми.

Читайте: Голосування за відбитками пальців: Разумков сказав, як запобігти кнопкодавству в Раді

До слова, 11 вересня на кнопкодавстві спіймали нардепа-мажоритарника від Слуги народу Сергія Литвиненка.

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