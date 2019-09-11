Рух Чесно зафіксував уже третє порушення за цей тижень. Факт неперсонального голосування вчинила депутатка від Слуги народу.
11 вересня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на пленарному засіданні відреагував на факт кнопкодавства позафракційного мажоритарника з Донеччини Олександра Ковальова.
Він назвав дії нардепа неприпустимими, а вже менш ніж за годину після виступу Разумкова депутат від Слуги народу Олена Копанчук проголосувала замість свого однопратійця.
Олена Копанчук – мажоритарниця від округу №189 на Хмельниччині. Вона кнопкодавила сьогодні о 13.32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону про будівельні норми.
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До слова, 11 вересня на кнопкодавстві спіймали нардепа-мажоритарника від Слуги народу Сергія Литвиненка.