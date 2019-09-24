Міністр оборони Андрій Загороднюк виступає за повне переведення ЗСУ на контракт.

Україна може повністю перейти на контрактну армію навіть в умовах війни на Донбасі.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, однак конкретних термінів можливого завершення процесу не назвав. Остаточне рішення щодо цього питання голова оборонного відомства прогнозує не раніше наступного року.

За словами Загороднюка, нині в Україні проводять аудит всіх контрактів, укладених попередниками. Також відбувається велика трансформація системи управління Збройними силами за стандартами НАТО на рівні Генштабу.

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– Ми не бачимо строковиків у ООС, система побудови ЗС не має базуватися на строковиках. Основний компонент – професійна армія.

Як повідомлялося, у 2020 році Міністерство оборони представить план захисту України.

Джерело: BBC Україна