Український уряд виступає проти закупівлі запчастин для військової техніки в Росії і може використати імпортозаміщення якщо знадобиться.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що уряд виступає проти закупівель будь-чого в Росії.

Це стосується і російських запчастин для військової техніки.

– Наскільки мені відомо, ми нічого не плануємо закуповувати. Аудит контрактів ще триває, але ми категорично проти таких рішень, адже тут навіть пояснювати не треба, – сказав Загороднюк.

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Міністр оборони підтримав ініціативу Генштабу, за якою Укроборонпром не має планувати жодних закупівель в РФ і працюватиме над імпортозаміщенням.

До слова, Андрій Загороднюк розповів, що план захисту України представлять у 2020 році.