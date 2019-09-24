Український уряд виступає проти закупівлі запчастин для військової техніки в Росії і може використати імпортозаміщення якщо знадобиться.
Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що уряд виступає проти закупівель будь-чого в Росії.
Це стосується і російських запчастин для військової техніки.
– Наскільки мені відомо, ми нічого не плануємо закуповувати. Аудит контрактів ще триває, але ми категорично проти таких рішень, адже тут навіть пояснювати не треба, – сказав Загороднюк.
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Міністр оборони підтримав ініціативу Генштабу, за якою Укроборонпром не має планувати жодних закупівель в РФ і працюватиме над імпортозаміщенням.
До слова, Андрій Загороднюк розповів, що план захисту України представлять у 2020 році.