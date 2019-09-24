Згідно з прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%.
Світовий банк дав прогноз щодо зростання ВВП України. У 2019 році його зберегли на рівні 2,7% ВВП.
У 2020 році очікується економічне зростання України на рівні 3,4%, а в 2021 році – 3,8%.
У Світовому банку вважають, що темпи економічного зростання у Східній Європі і Центральній Азії багато в чому залежатимуть від реалізації структурних реформ і реструктуризації держпідприємств.
Читайте: Зеленський підписав указ про невідкладні заходи в економіці
Зазначені регіони зберігають прогноз помірного економічного зростання протягом найближчих років.
До слова, Україна отримає кредит від ЄБРР та ЄІБ на розвиток автодорожньої галузі.
Джерело: Global economic prospects
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+