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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

Згідно з прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%.

Економіка

Світовий банк дав прогноз щодо зростання ВВП України. У 2019 році його зберегли на рівні 2,7% ВВП.

У 2020 році очікується економічне зростання України на рівні 3,4%, а в 2021 році – 3,8%.

У Світовому банку вважають, що темпи економічного зростання у Східній Європі і Центральній Азії багато в чому залежатимуть від реалізації структурних реформ і реструктуризації держпідприємств.

Читайте: Зеленський підписав указ про невідкладні заходи в економіці

Зазначені регіони зберігають прогноз помірного економічного зростання протягом найближчих років.

До слова, Україна отримає кредит від ЄБРР та ЄІБ на розвиток автодорожньої галузі.

Джерело: Global economic prospects

Фото: Dreamstime

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