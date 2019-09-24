Накопичити на пенсію в Україні можна, вкладаючи гроші у недержавні пенсійні фонди, страхові компанії або банківські депозити.

В Україні працездатних громадян менше, ніж пенсіонерів. Судячи з демографічних показників, найближчим часом ситуація не покращиться. А тому не варто розраховувати на достойну пенсію від держави – треба брати ситуацію в свої руки.

Факти ICTV розібралися, як накопичити на пенсію самому за допомогою трьох найпопулярніших способів.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Це неприбуткові організації, мета яких зберегти, збільшити пенсійні внески та виплатити їх вкладникам. Щоб інфляція не “з’їла” кошти, такі установи інвестують гроші в депозити, облігації, акції, позики, нерухомість або золото. За свої послуги обслуговувальні компанії беруть не більше 7%.

Переваги НПФ:

за законом він не може збанкрутувати. Кошти вкладників переводяться до іншого фонду за необхідності;

можна самостійно обрати суму внеску. При цьому одного місяця вона може бути більша, а іншого – менша або взагалі не вноситись;

учасники НПФ не сплачують податки з прибутків, отриманих у фонді до часу виходу на пенсію. Потім, якщо учасник захоче отримати одноразову виплату, він сплатить 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Регулярні виплати лише на 60% обкладаються податками.

Недоліки:

виплати можна отримати достроково тільки у випадку інвалідності, серйозних проблем зі здоров’ям та переїзду на ПМП за кордон. У разі смерті учасника НПФ його заощадження дістануться нащадкам;

НПФ не гарантує конкретний дохід. Крім того, учасники можуть не тільки не заробити, але й втратити свої гроші через невдалі інвестиції компанії;

накопичення можливі тільки у гривні.

Банківські депозити

Для українців це найбільш звичний спосіб накопичувати кошти. Депозити популярні через простоту та прозорість.

Переваги:

відкрити депозит можна у будь-якому відділенні банку чи онлайн;

договір укладається максимум на 5 років. Гроші можна забрати, щойно закінчиться строк дії. Також договір можна розірвати будь-коли;

можна поповнювати депозит на будь-яку суму;

вкладник знає, на яку відсоткову ставку погоджується;

усі вклади до 200 тис. грн гарантовано повертаються державою у разі банкрутства банку.

Недоліки:

у вкладника завжди є спокуса зняти гроші і не відкрити новий депозит;

потрібно самостійно займатися накопиченнями, шукати привабливі пропозиції.

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Страхові компанії

Такі організації укладають договір на 30 років або до досягнення пенсійного віку. На початковому етапі можна обговорити розмір, періодичність внесків, випадки, коли гроші будуть виплачені.

Переваги:

страхові компанії не можуть збанкрутувати;

після завершення строку дії договору можна забрати всю суму;

якщо вкладник отримує І групу інвалідності або стає недієздатним, він звільняється від обов’язкових внесків і в кінці дії договору отримує всю суму з відсотками;

після смерті вкладника його виплати можуть отримати навіть не родичі, якщо вони вказані в договорі страхування;

внески можна робити в гривні і валюті.

Недоліки:

мінімальний дохід в разі дострокового розірвання договору;

за керування коштами компанія залишає за собою право брати до 15% від щорічного прибутку.

Нагадаємо, у березні 2020 року внаслідок індексації пенсії в Україні підвищаться на 12-13%.