Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про початок перезавантаження влади, що дозволить наймати частину держслужбовців за контрактом.
Олексій Гончарук прокоментував підписаний Володимиром Зеленським закон щодо перезавантаження влади.
– Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців…Уряд розпочинає перезавантаження влади, – наголосив глава уряду.
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Гончарук також розповів, як це відбуватиметься:
- запровадження контрактної державної служби (робота виконана – працюєш, немає результату – вільний);
- ліквідація бюрократичних бар’єрів, які не дозволяли раніше звільняти неефективних чиновників;
- зміна структури оплати праці (чим більша продуктивність, тим вища премія);
- залучення до держслужби амбітної та чесної розумної молоді, яка хоче долучитися до змін у країні.
Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.
Джерело: Олексій Гончарук