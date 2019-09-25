Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про початок перезавантаження влади, що дозволить наймати частину держслужбовців за контрактом.

Олексій Гончарук прокоментував підписаний Володимиром Зеленським закон щодо перезавантаження влади.

– Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців…Уряд розпочинає перезавантаження влади, – наголосив глава уряду.

Читайте: Рада ухвалила закон про реформу прокуратури

Гончарук також розповів, як це відбуватиметься:

запровадження контрактної державної служби (робота виконана – працюєш, немає результату – вільний);

ліквідація бюрократичних бар’єрів, які не дозволяли раніше звільняти неефективних чиновників;

зміна структури оплати праці (чим більша продуктивність, тим вища премія);

залучення до держслужби амбітної та чесної розумної молоді, яка хоче долучитися до змін у країні.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо

Джерело: Олексій Гончарук