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Факти / Україна

Гончарук оголосив про початок перезавантаження влади

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про початок перезавантаження влади, що дозволить наймати частину держслужбовців за контрактом.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук прокоментував підписаний Володимиром Зеленським закон щодо перезавантаження влади.

– Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців…Уряд розпочинає перезавантаження влади, – наголосив глава уряду.

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Гончарук також розповів, як це відбуватиметься:

  • запровадження контрактної державної служби (робота виконана – працюєш, немає результату – вільний);
  • ліквідація бюрократичних бар’єрів, які не дозволяли раніше звільняти неефективних чиновників;
  • зміна структури оплати праці (чим більша продуктивність, тим вища премія);
  • залучення до держслужби амбітної та чесної розумної молоді, яка хоче долучитися до змін у країні.


Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.

Джерело: Олексій Гончарук

Фото: Урядовий портал

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