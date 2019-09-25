25 вересня до Верховної Ради подадуть перший проект закону, який входить в пакет земельної реформи.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час прес-конференції заявив, що на засіданні Кабінету міністрів затвердили перший законопроект з пакету земельної реформи.

Його повинні подати до Верховної Ради 25 вересня.

Гончарук додав, що мораторій на землю є тим інструментом, за допомогою якого обкрадають українців.

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За його словами, українську землю повинні купувати громадяни України і компанії нашої країни.

– Єдиний виняток, який міститься в проголосованому сьогодні законі – іноземці можуть успадковувати землю у власність… Але вони протягом року зобов’язані цю землю продати, – сказав прем’єр-міністр.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що після відкриття ринку землі не зможуть створити монополію.