Про рейдерство, схеми обману та захмарні ставки на кредити: ТОП-6 міфів щодо відкриття ринку землі

Мораторій на продаж землі в Україні нарешті можуть зняти. Новий уряд семимильними кроками прямує до відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Законопроект передбачає його запуск 1 жовтня 2020 року.

Сьогодні в Україні близько 41 млн га землі сільськогосподарського призначення. 3/4 цих земель належать людям.

Після 18 років заборони на продаж землі у суспільства є чимало побоювань та стереотипів, пов’язаних з продажем та купівлею їх ділянок. Факти ICТV розвіюють земельні міфи.

Спойлер: її не вкрадуть і за кордон не вивезуть.