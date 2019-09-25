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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Монополії після відкриття ринку землі не буде – Гончарук

До відкриття ринку землі в Україні підготують механізм, завдяки якому буде неможливо створити відповідну монополію.

Олексій Гончарук

Під час прес-конференції прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що одним з принципів ринку землі в Україні буде те, що жодна людина або компанія не зможе зосередити всю землю в своїх руках.

Тому існуватиме спеціальний механізм, який забезпечуватиме конкуренцію на ринку і унеможливлюватиме створення монополій.

– Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в межах області ніхто не може купити більше 15% від сільськогосподарської землі, – сказав Гончарук.

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Прем’єр-міністр сподівається, що зазначений механізм дасть можливість власникам земель говорити з великою кількістю можливих покупців або орендарів.

До слова, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що ринок землі мають відкрити одночасно для всіх.

Відео: КабМін

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