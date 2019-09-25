Ігоря Клименка призначили новим головою Нацполіції. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет.

До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолог.

У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Ігор Клименко – генерал поліції. У період з 1998 до 2004 року працював у структурі управління МВС у Харківській області.

Згодом Клименко працював у департаменті кадрового забезпечення МВС, який очолив у 2015 році.

У жовтні 2017 року був призначений на нову посаду заступника керівника Нацполіціі – начальника департаменту кадрового забезпечення.

З березня 2018 року обіймав посаду заступника голови Національної поліції.

Читайте: Клименка призначено новим головою Нацполіції

Ігор Клименко є учасником миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово.

У 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю Захиснику Вітчизни.

Ігор Клименко у декларації за 2018 рік вказав, що володіє готівкою у розмірі 500 тис. грн, а також готівкою у валюті, сума якої становить $4,5 тис.

Новий глава Нацполіції та його родина мають у розпорядженні 3354 м² землі та квартиру розміром 67,1 м².

Ігор Клименко також володіє автомобілями Mitsubishi Colt 2009 року випуску та Lexus RX-350 2007 року випуску.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, чому Сергій Князєв подаву у відставку з посади голови Нацполіції.

Фото: МВС