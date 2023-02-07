Что известно об Игоре Клименко, назначенном главой МВД: биография и декларация
7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила Игоря Клименко на должность министра МВД Украины, до этого он исполнял обязанности министра внутренних дел.
Такие обязательства возложило на него правительство после авиакатастрофы в Броварах и гибели главы МВД Дениса Монастырского.
6 февраля стало известно, что в Раде зарегистрировали представление о назначении Клименко новым главой Министерства внутренних дел.
Представлял Игоря Клименко народным депутатам глава правительства Денис Шмыгаль.
Факты ICTV рассказывают, что известно о временно исполняющем обязанности главы МВД.
Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет.
До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолог.
В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.
Игорь Клименко — генерал полиции. В период с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области.
Потом Клименко работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.
В октябре 2017 года был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции — начальника департамента кадрового обеспечения.
С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции.
Игорь Клименко является участником миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.
В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества.
Игорь Клименко в декларации за 2021 год указал, что владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 кв.м и получил за 2020 год более 1,47 млн грн зарплаты, в то же время он пользуется автомобилем, который находится в собственности другого лица.
Также он задекларировал земучасток в с. Процево Киевской области общей площадью 1 046 кв.м. В разделе Ценное движимое имущество Клименко указал легковой автомобиль Lexus RX-350 2007 года выпуска, которым он может пользоваться и находящийся в собственности гражданки Софии Онишкевич.
По данным декларации 2021 года, Клименко разместил на банковских счетах 539 251 грн, наличными имеет 1,150 млн грн, $14,3 тыс., €500.