Февраль, 07 в 12:13

7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила Игоря Клименко на должность министра МВД Украины, до этого он исполнял обязанности министра внутренних дел.

Такие обязательства возложило на него правительство после авиакатастрофы в Броварах и гибели главы МВД Дениса Монастырского.

6 февраля стало известно, что в Раде зарегистрировали представление о назначении Клименко новым главой Министерства внутренних дел.

Сейчас смотрят Представлял Игоря Клименко народным депутатам глава правительства Денис Шмыгаль. Факты ICTV рассказывают, что известно о временно исполняющем обязанности главы МВД. Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение. Игорь Клименко — генерал полиции. В период с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области. Потом Клименко работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году. В октябре 2017 года был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции — начальника департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции. Игорь Клименко является участником миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества. Читайте Игорь Клименко назначен исполняющим обязанности главы МВД Игорь Клименко в декларации за 2021 год указал, что владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 кв.м и получил за 2020 год более 1,47 млн грн зарплаты, в то же время он пользуется автомобилем, который находится в собственности другого лица. Также он задекларировал земучасток в с. Процево Киевской области общей площадью 1 046 кв.м. В разделе Ценное движимое имущество Клименко указал легковой автомобиль Lexus RX-350 2007 года выпуска, которым он может пользоваться и находящийся в собственности гражданки Софии Онишкевич. По данным декларации 2021 года, Клименко разместил на банковских счетах 539 251 грн, наличными имеет 1,150 млн грн, $14,3 тыс., €500.

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