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Факти / Україна

Ігоря Клименка призначено виконувачем обов’язків глави МВС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ігор Клименко
Фото: УНІАН

Виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ буде голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 18 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ, – повідомив Шмигаль.

Глава уряду додав, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

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Вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 16 осіб, зокрема троє дітей.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

СБУ розглядає декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Джерело: Денис Шмигаль

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