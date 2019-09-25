Президент України Володимир Зеленський показав перше фото з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою завітали на офіційний прийом до Дональда Трампа та першої леді США Меланії.

Як повідомив президент, зустріч відбулася 24 вересня.

До слова, у середу, 25 вересня, Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить 74 Генасамблея ООН. Раніше Володимир Зеленський взяв участь у її відкритті.

Протягом наступних днів у глави держави запланований насичений графік.

Раніше Факти ICTV писали про головні теми зустрічей Зеленського у США.