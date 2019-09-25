Російська агресія та співпраця з НАТО: головні теми зустрічей Зеленського у США

Зустрічі, переговори, заяви – у президента України Володимира Зеленського у Сполучених Штатах напружений графік. Напередодні він взяв участь у церемонії відкриття загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН. Свою промову там він виголосить 25 вересня.

А напередодні Зеленський виступив у рамках зустрічі під назвою Діалог лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку. Зеленський очікувано говорив про російську агресію, яка є головною перепоною для розвитку України.

Президент констатував: економіка зростає, змінюються умови бізнесу, завершується реформа децентралізації. Проте є дві перепони – внутрішньополітична, з якою українська влада впорається сама, та війна на сході, де без міжнародної підтримки не обійтися.

Також президент України Володимир Зеленський провів двосторонні перемовини. З канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив підготовку до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. Зеленський поінформував Меркель про ситуацію на Донеччині і, зокрема, про відновлення зруйнованого мосту біля Станиці Луганської. Канцлер запевнила у незмінності підтримки Німеччиною зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході.

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Зеленський провів переговори і з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Говорили про розвиток політичних відносин і практичну взаємодію України та НАТО, а також проблеми із подоланням корупції. Пріоритетним напрямом роботи глава держави назвав підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами НАТО. Зокрема, завдяки участі у спільних навчаннях і тренуваннях та програмах військової співпраці.

Крім того Зеленський зустрівся з президентом Казахстану та прем’єрами Італії, Чехії та Швеції. На 25 вересня ж у Зеленського заплановані довгоочікувані двосторонні переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Перед цим президент пояснив, що Україна дуже сподівається від США не тільки на матеріальну допомогу, але й на подальшу підтримку на геополітичному рівні.

За словами очільника українського МЗС, головне завдання для українського лідера на цій зустрічі – встановити особистий контакт і обговорити перспективи двосторонніх відносин. Сам Зеленський проанонсував, що збирається запросити американського президента найближчим часом відвідати Україну з офіційним візитом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа в ООН.

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