Володимир Зеленський заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський під час участі у Саміті ООН в рамках 74 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США) висловив сподівання, що завдяки підтримці міжнародних партнерів вдасться досягнути повернення українських територій політико-дипломатичним шляхом, припинення війни та встановлення миру.

– Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що головними завданнями є істотне зростання економіки задля подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації.

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Президент нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об’єкти, втрачено міжгалузеві зв’язки.

– Але найголовніше – Україна втратила понад 13 тис. громадян, – підкреслив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, зустріч лідерів країн нормандської четвірки може відбутися в жовтні.