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Факти / Україна

Осінній призов 2019: дата і план по Києву

Восени 2019 року на строкову військову службу у Києві призовуть 634 особи.

Осінній призов 2019: дата і план по Києву

Військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін повідомив, що восени у Києві на строкову військову службу призовуть 634 особи. З них 407 осіб буде призвано до ЗСУ , 160 – до Національної гвардії, 39 – до Державної прикордоної служби, 29 – до Державної спеціальної служби транспорту України.

На сьогодні призову на строкову службу у Києві підлягають 53 133 особи. Всього повістки вручили 37 629 киянам. Явка залишається вкрай низькою.

В Україні  черговий призов розпочнеться вже з 1 жовтня. Це стосується громадян віком 20-27 років.

– Всі призовники, які будуть призвані до лав ЗСУ,  направлятимуться до навчальних центрів для проведення відповідної підготовки. Призовники, які будуть призвані до Національної гвардії України, направлятимуться  до військових частин Києва, Ізмаїла, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Державна прикордонна служба — це місто Львів і Черкаси, – каже Клявлін.

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Він додав, що 28 тисяч громадян не підлягаються призову.

– У нас 28 тисяч не підлягають призову з різних причин, тобто це люди, які отримали відстрочку від призову на законних підставах. У нас офіційно мають відстрочку за станом здоров’я 194 особи, які прийшли і надали відповідні документи, – додав він.

Нагадаємо, що українську армію забезпечать оновленими комплектами військової форми у наступному році.

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